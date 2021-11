E’ nato il nuovo dipartimento amministrativo dell’Ulss 4: alla direzione Silena Tadiotto

10.11.2021 – La nomina è stata formalizzata in questi giorni dal direttore generale Mauro Filippi, corona la carriera della dottoressa Tadiotto iniziata con la laurea in Economia Aziendale all’Università Ca’ Foscari di Venezia; la sua formazione è tuttavia sempre proseguita nel tempo ampliandosi a temi quali contabilità economico patrimoniale, bilancio, finanza, modelli innovativi di rendicontazione, controllo di gestione, contratti di fornitura di beni e servizi, qualità ed accreditamento, vanta inoltre un master in management. Sul fronte professionale ha lavorato al Servizio Economato all’Ulss di Venezia, nella Contabilità e Servizi Amministrativi Territoriali all’Ulss di Asolo, poi nella Contabilità e Bilancio all’Ulss 4 con l’incarico di direttore che riveste tutt’ora.

L’attivazione del dipartimento amministrativo è una novità in questa Azienda sanitaria ed è volto a rafforzare l’assetto organizzativo dei servizi tecnico-amministrativi, che rivestono un ruolo fondamentale a supporto delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

“Il modello dipartimentale favorisce l’integrazione ed il coordinamento tra le diverse funzioni chiamate ad operare in sinergia per la realizzazione di numerose progettualità che verranno sviluppate nei prossimi anni – spiega il direttore generale dell’Ulss 4, Mauro Filippi – le quali interesseranno sia le strutture del territorio e sia i tre presidi ospedalieri, verranno realizzate non solo grazie ai fondi del PNRR ma anche con importanti investimenti regionali”.

“Silena Tadiotto – conclude Filippi – ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche per coordinare al meglio il nuovo dipartimento amministrativo e poter così traghettare l’Ulss4 verso un nuovo ed importante sviluppo”.