Geetit Pallavolo Bologna ko con Grottazzolina (1-3). Il posticipo della quinta giornata di campionato finisce con il bottino pieno per la squadra ospite, nonostante la bella reazione dei felsinei che insegue l’avversario e riesce ad aggiudicarsi il terzo parziale.

Spagnol aveva chiesto proprio questo, un riscatto rispetto all’incontro precedente non tanto sul risultato ma piuttosto sulla prestazione. Bologna, infatti, riesce a tenere punto a punto la squadra in vetta alla classifica per quasi tutta la partita riuscendo anche a chiudere un set.

IL MATCH IN PILLOLE

All’avvio del match Bologna parte subito aggressiva e il monster block di Boesso segna il 3-1. Grottazzolina non ci sta e con il muro prima di Focosi e poi di Vecchi trova rispettivamente la parità e il vantaggio, il primo del match (6-7). Quello significativo lo trova però sul 12-15, quando Coach Asta si trova costretto a chiamare il primo time out. Con la scossa dalla panchina e l’ace di Maretti i felsinei ricuciono lo svantaggio e sarà Coach Ortenzi a chiamare il discrezionale sul 17-18. Si gioca punto a punto fino al 19-21 quando i marchigiani sfruttano gli errori diretti di Bologna e chiudono il set con il mani-out di Mandolini.

Il secondo parziale riparte con una Bologna molto precisa in ricezione e cinica in attacco che riesce a mantenere il vantaggio fino a quando la dubbia invasione aerea fischiata dagli arbitri regala a Grottazzolina il 10-11. Si procede punto a punto per tutta la durata del set con una Bologna incisiva nel cambio palla ma fallosa sotto diversi punti di vista. Come nel finale della frazione precedente la squadra di casa non mantiene l’intensità del gioco nelle ultime azioni e gli ospiti si portano avanti 2-0.

L’andamento del match cambia completamente nel terzo frangente della partita quando il break point con il servizio di Marcoionni porta i felsinei sul 12-3. Ortenzi ha già finito i time out ma questi, uniti ai numerosi cambi, non bastano ad arginare una Bologna cresciuta sia in attacco sia a muro. La squadra di casa sulla scia dell’entusiasmo chiude il set 25-12 con l’ottima prestazione di Spagnol e compagni.

Nel quarto set la Videx entra in campo con fame di riscatto e massima voglia di chiude il match senza perdere punti importanti per la classifica. Con l’ottima prestazione in attacco di capitan Vecchi e il sistema muro difesa cresciuto rispetto al terzo parziale Grottazzolina si porta in vantaggio, 8-11. Bologna perde certezze in attacco e cala in ricezione, a differenza del resto del match dove aveva gestito magistralmente il servizio marchigiano. Grottazzolina mantiene il vantaggio e chiude il match sul 19-25 con la pipe di Vecchi lasciato muro a zero da Marchiani.

IL TABELLINO

Geetit Pallavolo Bologna- Videx Grottazzolina 3-1 ( 22-25; 23-25; 25-12; 19-25)

Bologna: Boesso 7, Soglia 8, Maretti 12, Cogliati 3, Marcoionni 12, Spagnol 21, Zappalà, Poli (L), Bonatesta, Ghezzi n.e., Venturi n.e., Dalmonte n.e., Conci n.e., Trigari n.e.

Grottazzolina: Giacomini 1, Cubito 8, Vecchi 21, Focosi 9, Pison, Cascio 2, Lanciani 1, Mandolini 13, Marchiani 3, Perini, Romiti (L), Mercuri n.e.

LE DICHIARAZIONI NEL POST GARA

Andrea Cogliati: “ Loro sono uno squadrone e sicuramente l’assenza del loro opposto è pesante ma come dimostrato sono un’ottima formazione in ogni caso. Noi arrivavamo da una brutta sconfitta, ne abbiamo parlato e abbiamo portato il lavoro fatto in settimana in campo. Nonostante il risultato è andata bene, siamo sulla strada giusta. Per ora siamo contenti ma devono arrivare anche i punti.”

Lorenzo Maretti: “ Ci dispiace per il punteggio ma siamo consapevoli di aver espresso un buon gioco in diversi frangenti della partita. Sappiamo che dobbiamo lavorare ancora molto ma si nota la constante crescita di cui siamo molto orgogliosi. Ora dobbiamo essere bravi ad affrontare la prossima partita nello stesso modo e lavorare bene in settimana per cercare di portare a casa punti importanti per la classifica”