Grammichele, arrestato pregiudicato 53enne per furto aggravato

I Carabinieri della Stazione di Grammichele, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, hanno arrestato un pregiudicato romeno di 53 anni.

Quest’ultimo, in particolare, non era più reperibile presso il domicilio originariamente da egli fornito all’autorità giudiziaria ed i militari, hanno svolto un’attività info investigativa a seguito della quale lo hanno infine localizzato e bloccato in via Vittorio Emanuele.

L’uomo, che dovrà espiare la pena di 2 anni, 8 mesi e 26 giorni di reclusione per il reato di furto aggravato, è stato associato al carcere di Caltagirone.