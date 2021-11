La Soprintendenza blocca street art in centro, Castiglia: “Preferiscono l’asfalto del marciapiede”. Presidio venerdì 12

“La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo, con una nota di ieri in risposta ad una richiesta di

realizzazione di un graffito sulla pavimentazione del marciapiede adiacente alla Scuola Valverde (quartiere San Pietro/Vucciria) da parte di una associazione operante nel quartiere, nega l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera pittorica proposta dall’artista Igor Scalisi Palminteri e comunica che non saranno in futuro autorizzati murales e decorazioni orizzontali all’interno del Centro Storico, in quanto “non compatibili” con gli aspetti storici

artistici e monumentali che lo contraddistinguono.

Cosa ci sia in un marciapiede in cemento e asfalto di storico e artistico non è dato saperlo, ma stupisce questo improvviso cambio di pensiero da parte della Soprintendente di Palermo, alle strette dipendenze dell’assessore regionale ai Beni Culturali, che recentemente ha autorizzato la realizzazione di altre opere in Centro

Storico (vedi ‘Santa Chiara’ nella medesima piazza).

Non è stato completamente preso in considerazione il percorso di rigenerazione che ha portato alla richiesta di realizzazione di un dipinto sulla pavimentazione d’ingresso della Scuola dell’Infanzia Valverde, iniziato dagli alunni dell’Istituto adiacente che, insieme al loro insegnante, Gabriele Camelo, durante il precedente anno

scolastico, si sono impegnati a trasformare quella che era una discarica in uno spazio verde e accogliente.

Alle richieste degli studenti e delle studentesse di migliorare il loro quartiere, l’Amministrazione Comunale aveva immediatamente dato la propria disponibilità, previo il parere vincolante della Soprintendenza, ad acconsentire alla realizzazione di un dipinto, sotto la guida attenta di un professionista del settore, sulla pavimentazione e all’arredo del marciapiede: a raccogliere l’invito a realizzare l’opera è stato il Centro Internazionale delle Culture Ubuntu che, a conclusione dei progetto comunale legato ai campi estivi, avrebbe inaugurato l’opera il prossimo 20 novembre, in

occasione del trentesimo anniversario della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Per spiegare e denunciare questa grave presa di posizione, sentiti numerosi street artist, operatori culturali e sociali, genitori della scuola, enti di promozione turistica e rappresentanti delle Istituzioni, vi invitiamo a partecipare ad un presidio/conferenza stampa proprio sul sito per venerdì 12 novembre alle ore 10 (via Squarcialupo) per richiedere con forza il ritiro di quello che si ritiene un netto passo indietro rispetto al percorso avviato in questi

ultimi 10 anni in Città e, in particolare, nel Centro Storico.

Le stupende opere presenti all’Albergheria, alla Kalsa, al Capo e alla Vucciria, all’Olivella hanno avuto l’effetto di far uscire l’arte oltre i confini dentro i quali è stata relegata per anni.

I murales non minacciano il valore artistico del Centro storico, ma lo rendono vivo, immediatamente fruibile da tutti.

Non è dalla diffusione della cultura che si dovrebbe avere paura, ma della sua assenza”.

Lo dichiara il presidente della Prima Circoscrizione Massimo Castiglia.

Immagine di repertorio