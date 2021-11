L’Associazione culturale “Per Andare Oltre” presente alla Fiera Emaia di Vittoria per raccogliere fondi da devolvere alle famiglie bisognose

Dall’arredamento al wellness, dai prodotti tipici al sogno degli abiti da sposa: la 54ma edizione della Campionaria d’autunno di Vittoria è partita sotto i migliori auspici. Presente anche quest’anno, tra gli altri, lo stand dell’Associazione culturale “Per Andare Oltre”, ente che si occupa di iniziative sociali e che annovera quasi 100 soci, in prevalenza donne.

“Per andare Oltre – spiega la Presidente Franca Campanella – mira alla diffusione di valori come l’accoglienza, l’amore e il servizio alla vita. Vogliamo andare oltre i mutamenti della vita, oltre la disoccupazione, oltre gli stereotipi che spesso ingabbiano le donne in uno stile di vita e in situazioni che ne limitano l’azione e il pensiero. Vogliamo aiutare chi è in difficoltà, la nostra presenza all’interno della Fiera Emaia ha, infatti, questo obiettivo: grazie alla preziosa collaborazione di sponsor, delle socie e della generosità dei vittoriesi, stiamo raccogliendo fondi da devolvere alle famiglie bisognose segnalate dall’Ufficio Assistenza del Comune di Vittoria.”

Nello stand dell’Associazione, presso il Padiglione 11, sarà infatti possibile acquistare piante, fiori, oggettistica, pensierini di Natale di pochi euro ma che andranno a finanziare una buona azione.

“Ringraziamo tutti i visitatori della Fiera che hanno dimostrato da subito grande interesse per l’iniziativa e grande partecipazione – commenta la Presidente – allo stand inoltre siamo sempre presenti con una rappresentanza della nostra Associazione, per dare tutte le informazioni sulle attività, gli impegni, i valori che portiamo avanti e che speriamo siano abbracciati da sempre più amiche e donne pronte a mettersi in gioco per il bene della nostra città”

Un grazie speciale agli sponsor che gratuitamente hanno messo a disposizione gli oggetti in vendita: Lab. Ceramica M.Occhipinti, Galleria Fiaba, Helios, Samsara, Negozio Mabù, Lab. Ceramica Fuori Tema, Novapack, Gioelleria Manselli.