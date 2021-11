L’uomo tornerà sulla luna, ma non prima del 2025

Per il ritorno dell’uomo sulla Luna bisognerà attendere ancora, almeno fino al 2025. La spedizione, che fa parte del programma Artemide della Nasa, era prevista per il 2024. Tra le cause del ritardo c’è anche la lunga controversia legale tra Blue Origin di Jeff Bezos e Space X di Elon Musk. Controversia al termine della quale è stato confermato che Space X dovrà realizzare il modulo di allunaggio.