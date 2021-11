“Mamma mia che disastro!” – le immagini che non vorremmo più vedere

Un fiume in piena che travolge una strada nell’agrigentino. E’ l’immagine pubblicata sul suo profilo Facebook da Giovanni Pistorio, segretario regionale della Fillea Cgil, il sindacato degli edili: “Mamma mia che disastro!”, ha commentato la professoressa Marcella Renis sotto il post di Pistorio. La provincia di Agrigento è stata colpita in questi giorni da fenomeni estremi di maltempo., come quelli che si sono abbattuti su Catania e Siracusa solo pochi giorni fa. A lanciare l’allarme per la messa in sicurezza del territorio – strade, scuole, ospedali – in un’intervista a Daily Italia News era stato proprio Pistorio: “Ma quale ponte sullo Stretto”, aveva detto il segretario, “l’opera più importante è la messa in sicurezza della Sicilia”. E le immagini di Agrigento o quelle del liceo scientifico Boggio Lera di Catania, il cui plesso centrale oggi è stato evacuato perché è crollato un tetto, sembrano dare ragione a quest’allarme. Scene che non vorremmo mai più vedere.

L’immagine rilanciata sul profilo di Pistorio