Montebelluna, nonni vigile cercasi bando in scadenza il 20 novembre

10.11.2021 – C’è tempo fino a venerdì 20 novembre per candidarsi al bando di selezione dedicato ai Nonni Vigile promosso dal Comune di Montebelluna in collaborazione con l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana.

Dopo le positive esperienze degli anni precedenti, l’assessorato all’istruzione rinnova l’iniziativa volta a reclutare persone di Montebelluna o limitrofi pensionate o in attesa di pensione di età compresa tra i 55 ed i 75 anni da destinare alla vigilanza e alla sorveglianza degli alunni negli e presso gli edifici scolastici, negli scuolabus ed in servizi di utilità sociale discontinui o con orari limitati in altri edifici e aree pubbliche.

La graduatoria verrà redatta sulla base di criteri di merito e di precedenza (in ordine di anno di nascita, dal più. giovane al più anziano). L’incarico sarà conferito sulla base di una graduatoria fra coloro che saranno ritenuti idonei e terrà conto delle esperienze lavorative maturate, di eventuali analoghe esperienze di servizio e delle risultanze del colloquio da sostenere con la Commissione esaminatrice delle istanze, che sarà nominata successivamente al termine di scadenza delle domande.

Commenta l’assessore all’Istruzione, Debora Varaschin: “Al di là dell’aspetto occupazionale, va sottolineato il valore sociale del progetto Nonni vigile perché oltre a rappresentare un servizio utile per la comunità, in particolare quella scolastica, è anche una bella opportunità di socializzazione e di relazione intergenerazionale. Invito pertanto gli over 55 che hanno del tempo libero e la voglia di mettersi in gioco di cogliere questa opportunità che già ormai da qualche anno sta coinvolgendo diverse persone del territorio”.

E’ previsto un compenso lordo di 6,15 euro per singolo intervento (cioè la presenza presso l’edificio scolastico nel periodo di ingresso e di uscita degli alunni), di 8.70 euro per ora di servizio di supporto al trasporto scolastico mediante presenza all’interno dello scuolabus per accompagnamento alunni secondo il calendario e le necessità che saranno successivamente delineate o per ogni ora di servizio per le altre attività in altri edifici e aree pubbliche.

La domanda va redatta su apposito modello da ritirarsi presso il Servizio Risorse Umane oppure reperibile sul sito internet del Comune di Montebelluna, o richiedibile al seguente indirizzo di posta elettronica: personale@comune.montebelluna.tv.it o presso l’Ufficio Scuole e Trasporti e DEVE PERVENIRE all’Ufficio Protocollo del Comune di Montebelluna entro le ore 12.00 del giorno 20 novembre 201 e alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

a) breve curriculum vitae;

b) copia documento d’identità in corso di validità

Per eventuali informazioni contattare il servizio Risorse Umane o i Servizi Educativi e Trasporto Scolastico ai seguenti numeri di telefono 0423/617212, fax 0423/617250, e-mail: personale@comune.montebelluna.tv.it – scuole.trasporti@comune.montebelluna.tv.it