Musumeci incontra Salvini: «Ministri Lega appoggino i progetti della Regione»

«Ai ministri della Lega chiedo di sostenere convintamente, all’interno del governo, le istanze della Regione Siciliana». Questo il messaggio che il governatore Nello Musumeci ha voluto affidare al leader Matteo Salvini, nel corso di un incontro avuto stamane a Roma, presente anche il segretario regionale Nino Minardo (nella foto).

In particolare, Musumeci ha evidenziato l’opportunità di realizzare a Catania lo stabilimento Intel, per la produzione di semiconduttori, come già richiesto al ministro Giancarlo Giorgetti, e di istituire nell’Isola una scuola di alta formazione per il personale alberghiero, come anticipato al ministro Massimo Garavaglia. Il senatore Salvini ha assicurato il massimo impegno della rappresentanza governativa della Lega a favore della comunità siciliana, anche sul fronte del Pnrr, per cogliere appieno le opportunità di crescita dell’Isola.