Mezzana, nuovi giochi per l’area a verde di via Gentile da Fabriano

L’area verde di Mezzana avrà nuovi giochi per bambini grazie al progetto approvato dalla giunta del Comune di San Giuliano Terme.

L’area a verde di via Gentile da Fabriano, nella frazione di Mezzana, avrà dei nuovi giochi per bambini. La Giunta comunale di San Giuliano Terme ha approvato il progetto per l’installazione delle attrezzature ludiche, che richiedono un investimento di oltre 6 mila euro.

I nuovi giochi che saranno installati a Mezzana



Nel dettaglio, verranno installati i seguenti giochi:



– Un’altalena a due posti con struttura portante in acciaio zincato.

– Un bilico a due posti.

– Uno scivolo con scaletta con struttura portante in acciaio inossidabile.

– Un gioco a molla in acciaio.



Questo intervento si va a sommare agli altri messi in campo dall’amministrazione comunale nel 2021 per quel che riguarda le attrezzature ludiche e per attività motoria nelle aree a verde del territorio.

Un riepilogo:



– 43 mila euro (28 mila dal Comune, 15 mila dalla Fondazione Pisa) per 7 installazioni in 5 frazioni: combinato torretta più scivolo in via Montessori a Pappiana; sostituzione delle due altalene nel parco zona centro sportivo di San Giuliano Terme; riparazione di alcuni giochi nel Parco della Pace di Pontasserchio; riparazione di alcuni giochi e sostituzione della rete da arrampicata per la piramide girevole in via Sciascia e largo Pablo Neruda a San Martino a Ulmiano); riparazione del dondolo e del combinato in legno, oltre all’installazione della staccionata intorno al parco “Mattia Filippi” di via Turati a Metato; altalena con scivolo e relativa pavimentazione nell’area a verde di via Marx a San Martino a Ulmiano.

– 8 mila euro per un gioco a torre con scivolo e una piramide da arrampicata da installare sul prato dell’area delle “Le Collinette” a Ghezzano.



– 15 mila euro: riqualificazione di giochi in via Fucini e piazza Gereschi (rispettivamente Ghezzano e San Giuliano Terme).



– 36 mila euro per attrezzature calisthenics: “Le Collinette” a Ghezzano, via Montessori a Pappiana, via Aldo Moro a Pontasserchio, via Cavalieri di Vittorio Veneto ad Asciano.

Le dichiarazioni del sindaco e dell’assessore



“Nel 2021 abbiamo investito molto nelle attrezzature ludiche e per l’attività motoria in tutto il territorio comunale – affermano l’assessore all’ambiente Filippo Pancrazzi e il sindaco Sergio Di Maio -.

Con questo intervento a Mezzana completiamo gli investimenti del 2021, a cui ha contribuito anche la Fondazione Pisa, che ringraziamo. Il prossimo anno proseguiremo con gli investimenti, sperando di non dover dedicare quelle risorse a riparare i danni prodotti dagli atti vandalici, che, lo ricordiamo, hanno sempre un costo per tutta la comunità”.