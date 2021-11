Si inaugura il nuovo punto tamponi del Distretto Reno-Lavino-Samoggia

In programma giovedì 11 novembre alle ore 12.00 l’inaugurazione in presenza delle autorità del Distretto e del Comune di Zola Predosa.



E’ stata avviata lunedì 8 novembre l’attività del nuovo punto tamponi del Distretto Reno-Lavino-Samoggia. Nato da un accordo tra il Distretto Sanitario e il Comune di Zola Predosa, il punto tamponi ha sede in via Toscana 2 a Zola Predosa, in uno stabile concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune alla Ausl di Bologna.

Questo nuovo punto di screening consente di eseguire ogni giorno (dal lunedì al sabato) tra le ore 8.30 ele 13, 165 tamponi complessivi di cui 75 dedicati alle classi. Infatti l’organizzazione di questo nuovo punto tamponi costituisce per gli alunni e le loro famiglie, che prima dovevano recarsi in via Boldrini a Bologna, l’opportunità di trovare risposta distrettuale in caso di si riscontrino positività in ambito scolastico.

Gestito dai professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL, il presidio si configura come punto di riferimento distrettuale per l’esecuzione di tamponi diagnostici, di guarigione, di fine quarantena e di screening per le scuole.

Punti tampone distrettuali

In relazione alla diffusione dei contagi nelle scuole, in particolare tra i bambini e i ragazzi che non possono ancora accedere alla vaccinazione anticovid, con l’obiettivo di rispondere alla domanda di genitori, famiglie e di tutti i cittadini attraverso la maggiore prossimità possibile, l’Azienda USL di Bologna ha al momento attivi i seguenti punti tampone distrettuali:

Distretto Città di Bologna: lun-dom dalle ore 8.00 alle 18.30 in Via Boldrini, a Bologna

Distretto Pianura Ovest: Casa della Salute Crevalcore lun-ven 8.00-14.30, Ospedale di San Giovanni Sabato 9.30-10.30

Distretto Appennino: Ospedale Porretta lun-sab 11.30- 13.30; Poliambulatorio Vado giovedì 9-11

Distretto Pianura est: Ospedale Bentivoglio lun-sab 8.30-13 (drive); Ospedale di Budrio lun-ven 8.30-13.00

Distretto di San Lazzaro: Casa della salute di Ozzano lun-ven 15-19

Si precisa che per accedere ai punti tampone è necessario aver ricevuto l’appuntamento fissato dal Medico di medicina generale, dal Pediatra di libera scelta o dal Dipartimento di Sanità di Pubblica