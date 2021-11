Quattordici italiani su cento vorrebbero Berlusconi al Quirinale

Silvio Berlusconi presidente della Repubblica? Una “pazza” idea che comincia a fare breccia in alcuni settori del centrodestra e in una parte non irrilevante dell’elettorato. Almeno stando ai risultati di una sondaggio commissionato dal programma DiMartedì all’istituto Ipsos di Nando Paglioncelli. Per quattordici italiani su cento, il Cavaliere sarebbe il candidato perfetto per il dopo Mattarella, secondo solo al presidente del consiglio Mario Draghi che raccoglie il consenso di un circa di un terzo degli intervistati. Al terzo posto, con il 7% dei consensi, incredibilmente “doppiata” da Berlusconi, si piazza la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, una delle ultime testimoni degli orrori dell’Olocausto. Nella rosa dei “papabili” al Quirinale proposta da Pagnoncelli, anche Marta Cartabia (6%), la presidente del Senato Elisabetta Casellati (6%), Dario Franceschini (3%), Pierferdinando Casini (2%) e Marcello Pera (1%). Più di un italiano su tre opterebbe invece per nomi diversi da quelli indicati nel sondaggio.