Rapina in banca a Casoria, bancomat sfondato con un autocarro. Banche nel mirino della criminalità

Questa notte, presumibilmente tra le 3:00 e le 4:30, un gruppo di ladri ha sfondato la vetrina esterna della filiale della Deutsche Bank di via Marconi a Casoria con un autocarro o un grosso furgone, per poi caricare la cassa continua e portarla via.

Il tutto è avvenuto in poco tempo. Non è stato ancora quantificato il bottino ed al momento sono in corso accertamenti per capire quanto denaro fosse effettivamente depositato nella cassa. Sono intervenuti sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi ed acquisire le immagini della sorveglianza per ricavare dati utili e risalire all’identità degli autori del furto.

Una rapina simile a quella di Volla

Nelle dinamiche e nelle modalità questo colpo somiglia molto alla rapina alla banca di Volla di appena 24 ore prima. Anche in quel caso fu portata via la cassa continua, ma i ladri hanno sfondato il muro esterno e non la vetrina. Si teme che dietro le due rapine ci sia la stessa mano criminale che abbia messo nel mirino le banche dell’hinterland napoletano.