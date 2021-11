Roma, i tifosi sono con Mourinho: lanciano hashtag già in tendenza

I romanisti sui social si schierano dalla parte del tecnico giallorosso difendendone l’operato. Virale l’hashtag #ConMourinhoPerlaRoma

I giallorossi non hanno dubbi e i risultati altalenanti non sono un problema, totale il sostegno alla direzione tecnica della squadra, la convinzione è che con meno arbitraggi scadenti e qualche rinforzo nel mercato di gennaio possano arrivare grandi risultati sul campo. I tifosi avevano fatto sentire la loro voce anche dopo i risultati deludenti in Conference League contro il Bodo Glimt, non hanno voluto rimborsi per la trasferta in Norvegia, non hanno tentennamenti nemmeno dopo la sconfitta a Venezia.

Dalla parte di Josè Mourinho anche stavolta dunque, il processo di crescita attuato dal tecnico portoghese è un progetto di 3 anni, come più volte ribadito: questo potrebbe essere un anno di transizione necessario per ridare nuova linfa vitale alle Roma e i tifosi lo sanno.

Per combattere la tensione e le critiche che si stanno creando è stato creato l’hastag, diventato di tendenza in poche ore su Twitter: #ConMourinhoPerlaRoma. La popolarità che ha raccolto è senza dubbio sintomo del legame che lo Special One è riuscito a creare in pochi mesi con la tifoseria romanista.