Santa Maria di Sala, dal 15 novembre certificati anagrafici online e gratuiti

10.11.2021 – Dal prossimo 15 novembre, attraverso il portale dell’ANPR (https://anpr.interno.it), i cittadini potranno scaricare i certificati anagrafici on line in maniera autonoma e gratuita. Al portale si accede, anche partendo dalla home-page del sito web comunale, con la propria identità digitale SPID, CIE. I certificati che potranno essere richiesti on line saranno quelli di nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza AIRE, stato civile, stato di famiglia, stato di famiglia e di stato civile, residenza in convivenza, stato di famiglia AIRE, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero, unione civile e contratto di convivenza.



Il Vicesindaco, assessore all’e-government Alessandro Arpi, aggiunge : “Il Comune di Santa Maria di Sala mette fin da subito a disposizione anche un TOTEM all’ingresso del Comune per dare la possibilità a chi non avesse un PC, una stampante, o avesse difficoltà ad accedere al servizio, di poter usufruire di questa opportunità di richiesta direttamente dalla sede municipale, seguito dal personale dell’ufficio anagrafe che aiuterà nella navigazione, sino alla stampa dei certificati”.