Taranto: Aggredisce la moglie, figlio chiama Polizia e lo fa arrestare

Il personale delle Volanti è intervenuto, nella notte, in unappartamento di Paolo VI dove era stata segnalata una lite familiare. Ad allertare la Sala Operativa della Questura la richiesta di un minore che, impaurito e con voce tremante, ha chiesto agli agenti di intervenire immediatamente perché il padre ubriaco stava aggredendo verbalmente, ma in maniera violenta, sua mamma. I polizotti, arrivati in pochissimi minuti sul posto, sono saliti nell’appartamento e hanno incontrato l’uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica che ha subito confermato di aver avuto un litigio con sua moglie. Dopo averlo allontanato per scongiurare qualsiasi altro pericolo, i poliziotti hanno ascoltato la vittima dell’aggressione, apprendendo che non era il primo di simili episodi, cominciati nel maggio dello scorso anno quando il marito aveva ricevuto un avviso di conclusione indagini per reati simili, commessi sempre nei confronti della moglie una decina di anni or sono. L’uomo, dal racconto della donna, nutriva un forte rancore proprio perché la considerava causa dei suoi guai giudiziari e pertanto spesso sotto l’effetto di alcool non perdeva occasione per aggredirla e minacciarla. Non ultimo, la scorsa settimana quando il marito aveva tentato di togliersi con una forbice un’ingessatura al braccio perché “aveva bisogno di entrambe le mani per aggredirla”. Accertati i fatti, l’uomo è stato accompagnato in Questura e arrestato per maltrattamenti in famiglia.