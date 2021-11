Torna in forma digitale FuoridiBanco, il Salone dell’offerta formativa scolastica dedicato agli studenti medi e superiori organizzato dalla Città metropolitana

10.11.2021 – “Mi piace stare a scuola” sarà il tema conduttore della XII edizione di “Fuori di Banco”, il salone dell’offerta formativa curato dalla Città metropolitana di Venezia. Come già accaduto per l’edizione 2020, a causa delle limitazioni sanitarie dovute al Covid19, verrà replicata la formula digitale con collegamenti e workshop da remoto, tuttavia i colloqui di orientamento individuali, verranno proposti anche in presenza, recuperando, dove possibile, quegli spazi di relazione e comunicazione complessa che talvolta il digitale rischia di impoverire.

L’iniziativa Fuori di Banco nasce dalla volontà della Città metropolitana di Venezia e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia di rispondere all’esigenza degli studenti della scuola secondaria di 1° e di 2° grado di conoscere l’offerta formativa del territorio e le opportunità di crescita personale. Uno spazio aperto per le comunità scolastiche ed un luogo d’incontro nuovamente in forma virtuale per studenti, genitori, insegnanti, istituzioni ed operatori dove poter raccontare le proprie esperienze, confrontarsi ed attivare nuovi progetti didattici ed educativi.

Gli eventi che si svolgeranno in streaming sulla piattaforma www.fuoridibanco.it saranno workshop, laboratori, seminari, presentazioni, colloqui, raccolti nel Programma Culturale di FuoriDiBanco2021 saranno suddivisi in due step: il 23-24-25 novembre appuntamenti per ragazzi e ragazze in uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado; il 30 novembre, 1 e 2 dicembre per ragazzi e ragazze in uscita dalla Scuola Superiore di Secondo Grado.

Gli espositori anche per questa edizione 2021 saranno scuole secondarie di secondo grado del territorio metropolitano (Istituti superiori pubblici e paritari e centri di formazione professionale), ITS, Università, soggetti ed enti che si occupano di formazione e lavoro, forze dell’ordine. Il Salone Digitale garantirà agli studenti, alle scuole e a tutti gli operatori della formazione, l’usuale spazio di incontro sui temi dell’orientamento, della formazione e dell’istruzione, in cui:

1. gli espositori del Salone possano incontrare virtualmente studenti e famiglie al fine di far conoscere l’offerta formativa del territorio, attraverso la condivisione di materiali informativi e/o video di presentazione ovvero momenti di scambio e laboratori in videoconferenza;

2. gli studenti possano trovare, raccolte in un unico contesto facilmente accessibile, tutte le informazioni sulle opportunità formative o occupazionali del nostro territorio, nonché usufruire di laboratori e strumenti per orientarsi nella delicata scelta del percorso da intraprendere.

La piattaforma www.fuoridibanco.it consente, sempre e senza registrazioni, la consultazione dell’offerta formativa del territorio e dei contenuti proposti dagli espositori (scuole superiori, università, ITS, altri soggetti del mondo dell’istruzione – formazione – lavoro).

Come nel 2020 Fuori di Banco sarà anche sui social ufficiali (Facebook e Instagram) del portale e della Città metropolitana.

Il successo dell’edizione del 2020 che si intende replicare ed aumentare per il 2021 aveva questi numeri.

Piattaforma fuoridibanco.it: n. 103 Espositori aderenti di cui 48 istituti superiori, 12 centri di formazione professionale, 9 ITS, 7 università, 6 enti di formazione e ulteriori 21 soggetti tra enti pubblici, forze dell’ordine, enti che si occupano di educazione e formazione;

Traffico registrato: n. 3.567 utenti e n. 30.221 visualizzazioni di pagina.

Calendario unico degli eventi: n. 273 eventi raccolti e pubblicizzati (eventi del Programma culturale, open day delle scuole, presentazioni degli espositori)

Programma Culturale – eventi in diretta streaming dal 10 al 17 dicembre: n. 35 eventi proposti, n. 280 persone coinvolte

Campagna di comunicazione (post su Facebook/Instagram): n. 225.981 visualizzazioni, n. 159.396 persone raggiunte

Test di orientamento Navighiamo insieme per la scelta della scuola superiore: n. 765 test somministrati.