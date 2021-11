Strage di via D’Amelio, il Tribunale di Caltanissetta ascolterà Ingroia

Il tribunale di Caltanissetta, in riferimento al processo sul depistaggio delle indagini relative alla strage di Via D’Amelio ha programmato un’udienza per il 19 novembre per l’ascolto dell’ex pubblico ministero Antonio Ingroia, Santi Foresta, Lucia Falcone e Luigi Li Gotti.

Un’altra udienza, fissata per il 26 novembre invece, vedrà i magistrati Roberto Scarpinato, Giudo Lo Forte e Giuseppe Pignatone alle deposizioni.

Respinta invece, la richiesta dell’avvocato Giuseppe Penepinto. Quest’ultimo aveva chiesto al Tribunale di ascoltare il pentito di mafia Maurizio Avola, che ha più volte detto di aver giocato un ruolo nella strage nella quale perse la vita il Giudice Paolo Borsellino. Secondo la Procura, però, Avola dichiarò il falso.