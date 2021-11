Virtus Bologna verso la gara con Valencia

4 giornata EuroCup 2021/2022. Virtus Segafredo Bologna vs Valencia Basket Club. Palla a due ore 20.30 stasera, mercoledì 10 novembre 2021, Paladozza.

Le parole di coach Scariolo alla vigilia della sfida europea: “Una partita molto difficile, contro un’ottima squadra. Possiamo dire che si tratta di due squadre che sono state colpite maggiormente da infortuni di diversa gravità in questo inizio di stagione. Probabilmente anche per questo, sia noi che Valencia, non abbiamo ancora raggiunto quella continuità di rendimento che desideriamo e desiderano. Valencia è una squadra molto forte, con un bel mix di giovani di prospettiva e veterani di grande esperienza. Dovremo essere pronti, indipendentemente da chi ci sarà e chi recupererà, anche perché in ogni caso chi recupererà per la partita avrà un’autonomia di minuti ridotta. Dovremo essere pronti in qualunque condizione e soprattutto contiamo su un appoggio importante da parte dei nostri tifosi, perché sappiamo bene che questo tipo di partite possono essere decise da un possesso, da una palla persa, da un buon tiro. I tifosi possono essere un grande fattore, soprattutto se la squadra dimostrerà, come ha fatto nelle ultime due partite, di meritare il loro affetto, indipendentemente dal fatto che i tiri possano entrare o meno o che si giochi meglio o peggio di altre volte.”