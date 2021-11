AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER PIAZZA DANTE

Dopo l’affidamento della direzione tramite gara per l’intervento di rifacimento di piazza Dante, è in corso la procedura per l’aggiudicazione dei lavori che inizieranno nel primo semestre del prossimo anno e avranno durata di circa sei mesi. L’opera avrà un costo di circa 850 mila euro, il tutto finanziato tramite l’accensione di un mutuo.

“La procedura di affidamento dei lavori è ormai giunta al momento decisivo – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Marco Vita –. Nei prossimi mesi sapremo quale sarà la ditta che eseguirà l’intervento. Il rifacimento di piazza Dante restituirà alla città un’area riqualificata, funzionale e fruibile da parte di tutti i cittadini, specie alla luce dell’attenzione particolare che abbiamo dedicato nel progetto all’abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratterà di una piazza che asseconderà l’aspetto storico e architettonico della zona, ma con una spiccata attitudine alla modernità, in particolare in ordine ai materiali utilizzati e all’illuminazione”.