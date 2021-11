Agguato mortale a Fuorigrotta, ucciso un 30enne a colpi di pistola

Un 30enne, Andrea Merolla, è stato ucciso ieri sera durante un agguato che si è verificato intorno le 21:30 a Fuorigrotta. Verso quell’ora l’uomo si trovava nei pressi di un distributore di benzina in via Caio Duilio e proprio lì i killer sono entrati in azione.

Sono stati esplosi diversi colpi di pistola contro il ragazzo, che ha poi provato a nascondersi dietro il distributore. Successivamente è stato portato presso l’ospedale San Paolo, dove purtroppo è deceduto per le gravi ferite.

Sul posto si è recata la Polizia di Stato per effettuare tutti i rilievi del caso. Si scaverà nella vita del ragazzo per provare a risalire ai colpevoli. La salma è stata trasferita all’obitorio del Policlinico, dove sarà effettuata l’autopsia nei prossimi giorni.

Purtroppo si allunga la striscia di sangue che, nelle ultime settimane, si sta diffondendo in città e provincia. Qualche giorno fa un 54enne di Volla è stato vittima di un’imboscata, uscendone vivo per miracolo.