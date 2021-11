A Calci apre lo “Space Youngle”, uno spazio dedicato agli adolescenti

Si tratta di uno spazio che permetterà ai ragazzi di cimentarsi in svariate attività laboratoriali in compagnia.

L’offerta del progetto e le informazioni per aderire

E’ il progetto dedicato agli adolescenti della Valgraziosa a cura dell’associazione “Bambini e Bambine in Movimento” insieme al Comune di Calci.

Dal 13 novembre, tutti i sabati dalle 15:30 alle 17:30, i ragazzi e le ragazze a partire dagli 11 anni potranno recarsi allo “Spazio Giovani” Giuseppe Di Matteo, presso la struttura “ex Cardinale Maffi”, in via della Propositura.

I ragazzi, insieme ad un educatore di riferimento, potranno trascorrere il sabato pomeriggio in compagnia, cimentandosi in laboratori e attività creative che possono dar vita a progetti concreti come un giornale online, una radio podcast, un mini telegiornale o altre iniziative che verranno condivise coi partecipanti. Progetti, in buona sostanza, che permetteranno lo sviluppo di competenze trasversali quali l’informatica, la fotografia, la scrittura e la realizzazione di storytelling destinati alla produzione video.

La partecipazione alle attività è totalmente gratuita: basta iscriversi compilando un form rinvenibile anche sul sito del comune di Calci. E’ richiesta una quota di 5€ una tantum per l’assicurazione dei ragazzi valida fino ad agosto 2022.

Il commento dell’amministrazione comunale di Calci

“L’adolescenza può essere un’età critica. Per questo, fin dal nostro insediamento, – commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti – abbiamo investito in progetti finalizzati a coinvolgere e valorizzare i giovani nella nostra comunità, offrendo loro occasioni di incontro, di socialità e di cittadinanza attiva”.

“Questo progetto – conclude la vicesindaco con delega al sociale ed alle politiche giovanili, Valentina Ricotta, che ha fortemente voluto l’attivazione di questi progetto – si inserisce nel solco di tale impegno. Sappiamo che i nostri ragazzi meritano spazi adeguati dove, oltre a stare insieme e condividere l’amicizia, possono avere l’opportunità di mettere a frutto i propri interessi e passioni e veder realizzato qualcosa di concreto, di reale”.