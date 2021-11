Caltagirone, manutenzione del verde lungo le strade: “Preveniamo caduta rami e incidenti”

Ordinanza per garantire la corretta manutenzione della vegetazione lungo le strade, le ferrovie e i percorsi pedonali pubblici

Il sindaco Fabio Roccuzzo ha emesso un’ordinanza con la quale si pone, ai proprietari di aree, terreni e giardini, compresi i condomini, confinanti con le vie pubbliche e di uso pubblico, l’obbligo di corretta manutenzione della vegetazione lungo le strade, le ferrovie e i percorsi pedonali pubblici e di uso pubblico, “con l’obiettivo di prevenire i pericoli per la sicurezza e l’incolumità pubblica connessi alla caduta di rami, alberi e vegetazione in genere, specie nel corso di eventi meteorologici di particolare intensità”.

Infatti, nelle suddette circostanze è stato rilevato che la caduta di rami, alberi e vegetazione in genere sulle aree pubbliche e private può determinare l’interruzione delle linee dei servizi pubblici (energia elettrica, linee telefoniche, acqua, metano ecc.), nonché l’interruzione della viabilità in diverse strade comunali e/o che comunque insistono nel territorio del Comune di Caltagirone, con grave pericolo per la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone.

L’ordinanza prevede sanzioni amministrative e pecuniarie per i trasgressori, ma la Giunta municipale confida “nella possibilità di raggiungere il risultato atteso grazie alla piena collaborazione dei cittadini”.

Foto di repertorio