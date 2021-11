Castelfranco, Eyob Faniel si racconta al Prodeco Day per lo sport

Sabato 13 novembre il campione di Bassano del Grappa parlerà a una platea di sportivi della recente esperienza alla Maratona di New York e del suo percorso professionale

11.11.2021 – Dopo le Olimpiadi di Tokyo, era stato ospite di Prodeco Pharma alla Run For Children 2021. Ora Eyob Faniel torna nel Trevigiano, a Castelfranco Veneto, sabato 13 novembre dalle 16.30 alle 19.00, per essere accolto dagli atleti assoluti e amatoriali della zona presso la sede Prodeco.

Insieme a lui, per la prima volta, si riunisce il team che lo ha portato ad ottenere il terzo posto alla recente Maratona di New York, composto dal nutrizionista Luca Simoni, dalla fisioterapista Mara Mezzalira e dal nuovo allenatore Claudio Berardelli, in collegamento dal Kenya.

Il focus della giornata è quello di conoscere più da vicino le abitudini di un campione nazionale, che racconterà come uno stile di vita sano e una corretta integrazione siano fondamentali per una buona performance.

La medaglia newyorkese è solo il più recente traguardo per il ventottenne di origine eritrea, residente a Bassano del Grappa con la famiglia e detentore anche dei record italiani di maratona e mezza maratona.

L’evento è aperto a tutti su iscrizione fino ad esaurimento posti e sarà trasmesso in diretta nei canali Instagram, Facebook e YouTube di Prodeco Pharma. Per maggiori informazioni e per iscriversi consultare il sito www.prodecopharma.com o contattare la Responsabile Eventi Liana Vertucci (320-4677196).