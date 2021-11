Continua la strage. Casello di San Donà, tamponamento tra furgoncino e mezzo pesante: deceduto l’autista del mezzo leggero

11.11.2021 – Continua la strage in austostrada. Dalle 14:45, i vigili del fuoco stanno operando in autostrada A4 al km 425 all’altezza del casello di San Donà per un tamponamento tra un furgoncino e un mezzo pesante: deceduto l’autista del mezzo leggero.

I pompieri accorsi dal locale distaccamento e da Mestre con l’autogrù hanno messo in sicurezza i mezzi. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha solo potuto constatare la morte dell’uomo.

Sul posto la polstrada e il personale di autovie venete. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora sono ancora in corso.