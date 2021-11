Dopo i tre arresti e il maxi sequestro di cui vi abbiamo parlato ieri, ancora un caso di una persona denunciata per spaccio nel Salento. Continua l’incessante lavoro delle forze dell’ordine salentine per cercare di contrastare e diminuire il fenomeno della detenzione e la compravendita di sostanze stupefacenti. L’ultimo caso ha visto finire nei guai una giovane donna 31enne che è stata scoperta mentre nascondeva della cocaina nelle sue parti intime. Si tratta di A.S., 31enne di Nardò, che è stata denunciata con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Denunciata per spaccio 31enne, le perquisizioni

Riglione raccolta firme stazione carabinieri

L’operazione di Polizia è stata condotta dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Norm di Gallipoli durante la serata di ieri. La donna è stata fermata a bordo di una Jeep Renegade. Al momento della perquisizione ha manifestato un forte nervosismo. Oltre l’involucro scoperto nelle parti intime, la 31enne è stata controllata e perquisita anche nella propria abitazione, dove sono spuntati altri involucri di cocaina, subito sequestrati. La donna, come detto, è stata denunciata per spaccio.