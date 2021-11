Guidonia, litiga con la compagna e lancia passeggino dal balcone. Poi aggredisce i vicini

Dopo l’aggressione ai vicini di casa il 45enne si è avventato anche contro gli agenti di polizia intervenuti sul posto

Momenti di panico alla collina del Sole, complesso residenziale della provincia di Guidonia Montecelio. Un 45enne in un impeto d’ira dovuto alla discussione con la compagna, avrebbe lanciato un passeggino fuori dal balcone, provocando la rabbia della condomina al pian terreno. L’uomo, in stato di ebbrezza si è cosi avventato contro la vicina e altri due condomini intervenuti in soccorso della donna.

Diverse le chiamate al 112 arrivate nel pomeriggio di martedì 9 Novembre, l’uomo sembrava fuori di senno. Intervenuta la polizia sul posto infatti, è riuscita a bloccare il 45enne non senza fatica, subito dopo però l’uomo si sarebbe scagliato anche contro gli agenti.

Ad avere la prognosi la donna residente al pian terreno, è stata portata all’ospedale di Tivoli dal personale medico del 118: la prognosi è di quattro giorni.