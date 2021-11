Incidente sulla Litoranea: tre feriti, grave un bambino di 9 anni

Il piccolo è stato prontamente trasportato con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma

Un incidente stradale questa mattina sulla via Litoranea ha coinvolto due auto che si sono scontrate, una delle quali si è ribaltata a causa dell’impatto. Tre in totale i feriti.

Il conducente della prima macchina, una Citroen C2 è stato trasportato all’ospedale Grassi di Ostia in codice rosso. La seconda vettura, una pegeout 108, quella che si è ribaltata nello scontro, aveva a bordo il conducente di 40 anni e un bambino di 9. Il 40enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico Gemelli mentre per il piccolo è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Traffico bloccato e limitazioni sul tratto stradale dove è avvenuto l’incidente, la viabilità è rimasta congestionata per alcune ore. Resta da ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.