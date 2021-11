Jesolo, Piazza Marconi riabbraccia le sculture di sabbia

Le sculture si sabbia resteranno protagoniste della piazza del Lido, dove l’amministrazione comunale ha concentrato la presenza di incantevoli statue e un gazebo illuminato

11.11.2021 – Piazza Marconi riabbraccia le sculture di sabbia anche quest’anno. La piazza del Lido sarà uno dei punti nevralgici del Natale jesolano grazie alle nuove iniziative studiate dall’amministrazione per animare la zona centrale della città, a pochi passi dal mare. La piazza sarà immersa nella magia del Natale grazie alle nuove incantevoli statue del presepe di sabbia: una struttura aperta di 10 metri per lato ospiterà una grande scultura realizzata da 3 artisti russi – Vadim Bandarets, Pavel Mylnikov e Nikolai Torkhov – che si svilupperà su una lunghezza di 8 metri per 4,5 metri di altezza. Una grande statua dedicata al tema natalizio, intorno al quale stringersi per un momento di serenità e gioia. Momenti di felicità che potranno essere immortalati nello scenario ideale creato attraverso il gazebo decorato e illuminato che sorgerà accanto alla scultura.

Tutti i visitatori che raggiungeranno Jesolo in occasione delle prossime feste, potranno quindi passeggiare sotto le stelle artificiali del Mare di Luci e raggiungere piazza Marconi, illuminata da una sequenza pensata ad hoc.

“Questa iniziativa arricchisce e completa l’atmosfera natalizia che stiamo creando in tutta la città con diverse iniziative – dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Valerio Zoggia –. Non vedevamo l’ora di poter ripartire con le iniziative legate alle festività, perché il Natale ha sempre un sapore particolare e quest’anno ancor di più, arrivando dopo mesi difficili. Speriamo che rappresenti la continuazione della splendida estate che ci siamo lasciati alle spalle. Da oggi Jesolo è pronta ad accogliere e intrattenere i turisti invernali, dimostrandosi città di vivere ed emozionare in ogni periodo dell’anno”.