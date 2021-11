Maltempo, il sindaco Pogliese sospende le attività a scuola per la giornata di domani 12 novembre

Le condizioni meteo di queste ore e quanto accaduto ieri mattina al liceo Boggio Lera hanno portato il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, a proclamare lo stato di allerta meteo arancione e a sospendere le attività a scuola nella giornata di domani.

L’annuncio è arrivato da parte dello stesso primo cittadino sulla propria pagina Facebook, in un post nel quale spiega le ragioni che lo hanno portato a prendere questa decisione.

“Le intense piogge della giornata odierna – si legge nel post –, che si protrarranno, e l’allerta ARANCIONE sulla Città, sentito il Prefetto, mi inducono a SOSPENDERE L’ATTIVITÀ DIDATTICA per domani, venerdì 12 novembre. La vicenda del Boggio Lera e la tragedia sfiorata dimostrano come la prudenza non sia mai troppa, soprattutto a seguito di un’allerta della Protezione Civile che ci avvisa del pericolo.Le verifiche nelle scuole continueranno e saranno sempre più accurate e approfondite, anche con iniziative specifiche, come annuncerò nei prossimi giorni. Non amo chiudere le scuole a cuor leggero, ma sento forte, prima di tutto, la responsabilità nei confronti dei nostri ragazzi e ragazze, da Sindaco e da genitore”.

LEGGI ANCHE: MALTEMPO A CATANIA: SOCCORSE PERSONE IN AUTO IN PANNE, CHIAMATO PERSONALE DI RINFORZO

LEGGI ANCHE: PIOGGIA A CATANIA E PROVINCIA: AUTO IN PANNE E ALLAGAMENTI AD ADRANO E SULLA PIANA