Mirano, attivato MyCalendar per prenotare appuntamenti al Multisportello

Il Comune di Mirano ha attivato il portale MyCalendar per la prenotazione online degli appuntamenti con gli uffici dell’area demografica presso il Multisportello.

Dal sito comunale si entra nel portale che permette di scegliere in autonomia l’ufficio, la procedura, la data e l’ora dell’appuntamento sulla base della disponibilità nelle varie fasce orarie.

Si accede a MyCalendar con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale e, a breve, anche con CIE.

Questa nuova modalità di prenotazione facile e comoda si aggiunge a quelle classiche, per telefono o con e-mail, allo scopo di agevolare la cittadinanza.

Al momento sono attivi gli uffici dell’area demografica per le seguenti attività di sportello: autenticare la propria firma, cambio di residenza, carta di identità, certificati di anagrafe ed elettorali, estratti dello stato civile, dichiarazioni per il rinnovo della dimora abituale o per titoli di soggiorni dei cittadini stranieri, firma su raccolta per proposte di legge o referendum, protocollo di comunicazioni o richieste agli uffici. Per ogni attività sono indicati eventuali documenti da produrre e moduli da compilare.

Per lo Stato Civile è possibile prenotare l’appuntamento per la dichiarazione di nascita.

Si può prenotare anche un colloquio telefonico per avere informazioni sull’attestazione di regolarità di soggiorno (cittadini dell’Unione Europea), sulla costituzione della convivenza di fatto e sull’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea.

Link di accesso al portale di prenotazione https://www.comune.mirano.ve.it/it/page/prenotazione-appuntamenti-mycalendar