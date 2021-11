Mirano, Autori in corte: venerdì 12 novembre alle 17.30 “Città consapevole. Oltre la globalizzazione”

11.11.2021 – La rassegna “Autori in corte” prosegue venerdì 12 novembre alle ore 17.30 con la presentazione del libro “Città consapevole. Oltre la globalizzazione” di autori vari nella sala conferenze in corte Errera, in via Bastia Fuori 58 a Mirano.

Presentano per l’Associazione “Nemus” (http://www.philosophia-ve.it/) Ornella Doria, Alberto Madricardo, Ruggero Zanin. Introduce la delegata alla cultura Renata Cibin.

Le trasformazioni profonde che hanno sconvolto la vita della città hanno generato nuovi comportamenti come risposta non solo di adattamento ma anche di profonda trasformazione del tessuto delle relazioni. Si è affermata, infatti, una cultura e una pratica di resilienza ad opera delle reti di relazioni che si sono attivate in diversi ambiti della vita sociale. Si è diffusa la speranza che la globalizzazione non riesca ad annientare le energie e le risorse dei cittadini, e che sia possibile un oltrepassamento dei limiti che la stessa globalizzazione non ha tardato a rivelare. Infatti nuovi linguaggi e nuove teorie stanno dimostrando come si possa leggere la complessità del reale in un’altra chiave e come il cambiamento possa assumere una forma positiva attraverso pratiche ed idee nuove.

Il libro è pubblicato da La Toletta Edizioni (http://www.latoletta.com/edizioni/ ).

Per partecipare alla presentazione è obbligatoria la prenotazione in Biblioteca, tel. +39 041 5798490, e-mail info.biblioteca@comune.mirano.ve.it . Accesso solo con Green pass.

La rassegna “Autori in corte” è organizzata dalla Biblioteca comunale di Mirano e si concluderà venerdì 19 novembre con Antonio Zampini con “Dammi la mano Lucrezia”.