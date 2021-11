Moggi: ‘Gestione Juve? Avvocato si rivolterebbe nella tomba’

“Se Gianni Agnelli vedesse questa gestione si rivolterebbe nella tomba. Lo scudetto? Quest’anno tifo Napoli, mi piace citta’ e tifosi, in passato mi sono piu’ divertito a vincere i campionati a Napoli che a Torino”. Queste le parole di Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, a Radio Punto Nuovo nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’, sulla situazione della Juventus. “Come sono i rapporti con Elkann? Queste sono cose mie, non voglio parlarne. Effettivamente, devo ammettere che il trio composto da me, Giraudo e Bettega non era simpaticissimo, pero’ da dire questo a dire che siamo colpevoli di tutto ce ne vuole. Che fine ha fatto lo stile Juve? Non sto piu’ alla Juve, non dovete domandare a me”, ha aggiunto.