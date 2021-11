Montebelluna, evento “Guerriere” nella giornata contro la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

GUERRIERE. TRE DONNE NELLA GRANDE GUERRA

11.11.2021 – Pensando alla prima guerra mondiale, ci appaiono in mente milioni di soldati che combattono e perdono la Vita sul campo di battaglia Europeo.

Le donne dell’epoca, poi, con ogni probabilità, le immaginiamo delle povere anime rimaste sole, costrette a prendersi cura di casa e figli, mentre, fuori dalla finestra, ruggisce la guerra. I drammatici anni del ’15-’18, però, non sono stati questo: quella della donna, è tutta un’altra storia.



Pagine celate scardinano lo stereotipo, portando alla luce una diversa figura femminile che, fra coraggio e rivoluzione, non si limita ad aspettare il marito dal fronte ma prende sulle spalle il peso della guerra, del presente e del futuro.

Lo spettacolo mostra e intreccia la Vita di tre donne diverse, che, scoppiato il conflitto mondiale, reagiscono da eroine. “Guerriere” vanta un inizio leggero, divertente, e si addentra con grazia nei drammi dei personaggi e delle diverse situazioni che vivono nel comune contesto di guerra. Angela, una ragazza che si traveste da uomo per andare a combattere; Eva, un’albergatrice benestante che ha come miti la Regina “crocerossina” Elena di Savoia e la rivoluzionaria Coco Chanel; Franca, una donna socialista, compagna di partito di Mussolini, dalla forte identità veneta, che, per rivedere sporadicamente il marito al fronte, diventa una portatrice carnica e, per mantenere i figli a casa, trova due lavori, uno dei quali come operaia in una fabbrica di armi.



Un ricamo di racconti, un affresco di storie che, intrecciandosi, dipingono poco a poco un panorama sconosciuto. Nella sua semplicità, il testo ha ambiziose finalità artistiche e formative: narrata dalla parte delle donne, questa, tra le tante pagine del passato, può forse regalare un nuovo punto di vista, un diverso approccio alla memoria storica, a favore delle generazioni che la vedono a cento anni di distanza.



Lo spettacolo, che rientra nella rassegna “Echi. Percorsi Teatrali di Rete”, viene proposto nell’ambito delle iniziative che il Comune sta organizzando in occasione della ricorrenza del 25 novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.



Venerdì 12 novembre 2021 ore 20.45 | Teatro R. Binotto

“Guerriere” di e con Giorgia Mazzucato

“Guerriere. Tre donne nella Grande Guerra” è uno spettacolo teatrale di interesse storico e civile i cui personaggi sono stati scritti sulla base di documenti e testi originali di donne dell’epoca.

Testi e regia: G. Mazzucato

Supervisione storica: Aldo Cazzullo

Musiche: Mario Di Marco

Luci: Paolo Facco

Scenografia: Gaetano Pimpolari e Livia Centonze

Lo spettacolo ha Patrocinio della Presidenza del Consiglio per le commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale.



Ingresso gratuito.