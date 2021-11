Palermo, interventi per riattivare le cabine “Palazzo Gamma” e “Pagliarelli”

Interventi su cabine e impianti di pubblica illuminazione ad ampio raggio a Palermo, da Pagliarelli a Palazzo Gamma, da via Castelforte a via Sampolo. Sono numerose le attività, tra ultimate e ancora in corso, svolte dagli operatori di AMG Energia. Intanto mercoledì sera (10 novembre) un disservizio Enel ha provocato lo spegnimento della cabina di pubblica illuminazione “Alcide De Gasperi” determinando la disattivazione degli impianti della zona compresa fra via De Gasperi, piazza Giovanni Paolo II e viale Croce Rossa. La cabina e gli impianti verranno riattivati al termine dei lavori della società di distribuzione elettrica.

Gli operatori di AMG Energia hanno eseguito due interventi nelle cabine di pubblica illuminazione della zona di Palazzo Gamma-via Lanza di Scalea e di Pagliarelli. I guasti, a carico di dispositivi ormai datati, avevano reso necessaria, in entrambi i casi, la disattivazione delle infrastrutture per ragioni di sicurezza. Uno stop rientrato per cabina “Pagliarelli”, che alimenta circa 160 punti luce e sulla quale sono tuttora in corso lavori complessi per la sostituzione del sistema di distribuzione mentre proseguono le attività di monitoraggio. Riattivata anche la cabina di pubblica illuminazione “Palazzo Gamma” che alimenta circa 200 punti luce nella zona di via Lanza di Scalea.