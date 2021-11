I parchi comunali a Lecce restano tra le attrattive più importanti della città, ma anche zone di cui grandi e piccini possono usufruire per rilassarsi, correre e divertirsi. Sono stati in passato oggetto di polemiche per via delle prenotazioni, unico modo per entrarci e calmierare gli accessi in tempo di pandemia.

Parchi comunali, ecco i nuovi orari di apertura e chiusura

fontana villa comunale

Ora, con l’imminente arrivo della stagione invernale cambiano gli orari di apertura e chiusura. Da lunedì 15 novembre cambiano gli orari di apertura dei parchi del capoluogo salentino. La Villa Comunale, il Parco di Belloluogo e il Parco Galateo, infatti, saranno aperti ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 20.30.