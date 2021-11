Pass Disabili Bologna: nuova proroga per i contrassegni di parcheggio.

Il settore Mobilità sostenibile e infrastrutture del Comune di Bologna ha deciso un’ulteriore proroga, fino al 31 marzo 2022, di tutti i contrassegni di parcheggio per disabili (cosiddetti H) rilasciati dal Comune con scadenza tra il 18 marzo 2020 e il 30 marzo 2022.

La prima proroga era stata promossa in attuazione del Dpcm 23 febbraio 2020 sulle misure di contenimento del coronavirus che aveva sospeso le attività di certificazione medico legale a tutela delle persone più fragili della comunità, rimandando tutto quanto non di stretta necessità. Le successive proroghe, compresa l’attuale, si sono rese necessarie per le criticità ancora presenti nel sottoporre in sicurezza e in tempi utili agli accertamenti medici necessari tutte le persone a cui è stato rilasciato il contrassegno disabili, sia permanente che temporaneo.