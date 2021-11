Paternò, perde il controllo dell’auto e sbatte nel guardrail sulla strada per Ragalna: Municipale sul posto

Paura questo pomeriggio intorno alle 14,30 sul tratto più nuovo di via Mongibello, la strada che da Paternò conduce a Ragalna, nel Catanese, per un incidente.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa della Polizia Municipale di Paternò, giunta sul posto, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’auto ha perso il controllo del proprio mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail.

Il veicolo avrebbe subito dei danni, ma il conducente, sempre secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa della Polizia Municipale, non avrebbe riportato ferite.

Gli agenti stanno comunque ancora operando per accertare l’esatta dinamica e le cause del sinistro.

Immagine di repertorio