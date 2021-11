Pioggia a Catania e provincia: auto in panne e allagamenti ad Adrano e sulla Piana

A Catania e per buona parte della provincia la pioggia in queste ore ha cominciato a battere in modo piuttosto violento e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono a lavoro per gli interventi di emergenza.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa del Comando Provinciale, ci sono stati e sono ancora in corso interventi per allagamenti di locali e auto in panne in primis nella zona della Piana di Catania, precisamente a Caltagirone, a Mazzarrone e nella zona del bivio Iannarello a Ramacca.

Oltre a questi comuni questi tipi di interventi hanno avuto luogo anche ad Adrano, ma tutto questo, sempre secondo quanto detto a noi dalla sala operativa, non ha arrecato alcun danno a persone.

Al momento non si segnalano interventi di rilievo all’interno del capoluogo etneo e nell’area metropolitana.

