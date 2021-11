Respinto il ricorso del “Medico No Vax” di Ardea: resta senza stipendio e senza lavoro

Doccia gelata per Mariano Amici, il medico con base ad Ardea rimasto senza stipendio e senza lavoro per le sue posizioni No Vax

Il Tar del Lazio boccia il ricorso del “medico” No Vax di Ardea, aveva fatto ricorso dopo essere stato sospeso dall’Asl Roma 6 per le sue posizioni No vax.

“Il Tar del Lazio con la sentenza odierna, in sede di discussione collegiale e entrando nel merito, ha confermato la legittimità del provvedimento assunto dall’Azienda sanitaria locale nei confronti del medico sospeso dall’attività e senza stipendio. I giudici amministrativi hanno messo in evidenza che l’interessato “non produce” la documentazione in merito alla propria condizione clinica e “neppure comprova” la possibile sussistenza di una causa di esonero vaccinale”. Questo quanto comunica in una nota la Direzione della Asl Roma 6.