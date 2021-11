Un vero e proprio terremoto in Puglia, anche abbastanza inaspettato, si è scatenato nelle ultime ore. L’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco si è dimesso da assessore alla Sanità della Regione Puglia. Una scelta forte, una scelta significativa, una scelta che non può non rivelare tensioni nate da tempo all’interno della giunta regionale. Ed è proprio in uno dei periodi storici più delicati, soprattutto per la Sanità, che arriva questo terremoto in Puglia che sconvolge gli equilibri regionali. L’assessore Lopalco, inoltre, è sempre stato uno di quelli in prima linea nella lotta alla Pandemia, nell’incentivo alla vaccinazione e tra chi, soprattutto nella prima fase, ci ha sempre messo la faccia per tranquillizzare o dire la verità agli italiani, soprattutto con le tante ospitate in programmi di tv nazionali. Lopalco sarebbe in aperta polemica con il governatore Michele Emiliano che gli avrebbe chiesto di ripensarci, ma per l’orami ex assessore, sembrano non esserci margini di ripensamento. Almeno per ora. Alla base della scelta che ha scatenato questo vero e proprio terremoto in Puglia, ci sarebbero motivi politici. Secondo Lopalco, infatti, Emiliano lo avrebbe scavalcato su alcune competenze, tipo il rapporto con le Asl, le agenzie e i suoi stessi uffici. Il docente di epidemiologia si dimette dalla carica di assessore, ma resterà in consiglio regionale dove è stato eletto con 14.500 preferenze.

Terremoto in Puglia. Ecco il testo della lettera di dimissioni e la risposta di Emiliano

Questo il contenuto della lettera di dimissioni scritta dall’ormai ex assessore Lopalco che ha aperto un vero e proprio terremoto in Puglia. “Con la presente rimetto nelle tue mani la delega ad Assessore alla Sanità e Benessere Animale a me conferita. Come anticipatoti verbalmente ritengo esaurito il mio mandato dopo il lungo periodo di emergenza che insieme abbiamo brillantemente affrontato. La situazione attuale richiede un cambio di passo che la stanchezza fisica e mentale a cui sono stato sottoposto in questi lunghi mesi non mi consentono di affrontare. Resto a disposizione tua e del governo regionale con il mio pieno supporto tecnico, intellettuale e anche politico discendente dal mio ruolo in Consiglio Regionale”.

Il governatore Emiliano, conscio di voler far rientrare questo terremoto in Puglia, chiede a Lopalco di ripensarci e parla di decisione frutto della stanchezza. Poi, spiega il motivo della frizione tra i due: “In un’intervista l’assessore ha anche sollevato un tema che ci vede su posizioni diverse e che riguarda la somministrazione di un farmaco innovativo a un bambino pugliese affetto da una grave malattia genetica. L’eventuale somministrazione di questo farmaco deve essere sempre e comunque stabilita da una prescrizione medica e previa autorizzazione dei genitori, che nel caso specifico hanno già fatto richiesta. Ho quindi preso posizione dicendo che la Regione Puglia metterà a disposizione le somme necessarie per il sostegno alla famiglia. Se c’è un medico che lo prescrive e se la famiglia autorizza, la Regione sosterrà le cure del bambino, ovviamente nel rispetto delle regole e della supremazia della prescrizione medica”.