Torino, Peugeot e-208 entra in LeasysGo! per le ATP Finals

Durante i giorni delle Nitto ATP Finals di Torino, Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, supporta PEUGEOT, sponsor della manifestazione, con le proprie soluzioni di mobilità elettrica dedicate agli appassionati di tennis e ai possessori di un biglietto del torneo.

In particolare, chi è in possesso di un biglietto potrà noleggiare una PEUGEOT e-208 100% elettrica, al prezzo simbolico di 5 euro al giorno, presso i Leasys Mobility Store abilitati, dove sarà possibile anche ricaricarla gratuitamente con la Leasys e-Mobility card 8previa prenotazione online sul sito www.leasysrent.it).

Per tutti gli appassionati di tennis, invece, nell’ambito delle offerte di noleggio a lungo termine, sarà possibile guidare una PEUGEOT e-208 sottoscrivendo un contratto per 48 mesi a 349 euro al mese iva inclusa, con la formula pay per use Leasys Miles e con 1.000 km già inclusi nel canone. Altrimenti con Noleggio Chiaro, la soluzione che consente di conoscere fin da subito il prezzo di acquisto dell’auto a fine noleggio, la si può noleggiare a 399 euro al mese iva inclusa per 36 mesi e 45.000 km, con anticipo di 7.900 euro iva inclusa.

La flotta LeasysGO! con Peugeot

Inoltre, in occasione del torneo, la flotta di LeasysGO!, il car sharing elettrico ed ecosostenibile, integrerà nel servizio trenta PEUGEOT e-208. In più, i nuovi clienti potranno approfittare dei vantaggi legati all’iscrizione annuale, al costo di 1,99 euro anziché 19,99. Leasys gestirà anche il servizio di hospitality in zona Pala Alpitour, con drivers & shuttle service, con una flotta di 12 monovolume PEUGEOT e-Traveller 100% elettrici.

