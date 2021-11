Trovato cadavere in una palazzina occupata di Tor Cervara: indagine per omicidio

Un cittadino georgiano di 42 anni era stato trovato morto sulla tromba delle scale di una palazzina occupata di Tor Cervara lo scorso 2 Novembre, scartata l’ipotesi di suicidio si procede con le indagini per omicidio

Le iniziali ipotesi della polizia era quella di caduta accidentale o di suicidio in preda alla disperazione, a proposito del cadavere di un uomo di 42 anni trovato sulle scale di una palazzina occupata a Tor Cervara lo scorso 2 Novembre.

L’autopsia disposta sul corpo dell’uomo però ha sollevato molti dubbi. Le lesioni riportare dal 42enne non possono essere frutto di una caduta accidentale ma più probabilmente di un’aggressione. La procura per questo motivo ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti per ricostruire la potenziale dinamica di omicidio.