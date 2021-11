Aggressione ad un giovane giocatore del Bologna, chiuso locale dalla Polizia.

Dopo l’aggressione subita da un giovane di 19 anni, calciatore della Primavera del Bologna FC, accerchiato e picchiato da un gruppo di coetanei nella notte tra sabato e domenica, il questore ha disposto la chiusura della discoteca in via Maserati per 12 giorni.

19enne è stato sorpreso all’esterno del locale, nella periferia di Bologna, soccorso dal 118 per lui 21 giorni di prognosi. Ieri, giovedì 11 novembre 2021, la polizia ha notificato il provvedimento spiegando che la discoteca “costituiva fonte di pericolo e non garantiva la sicurezza degli avventori”.

Fonte Ansa.it