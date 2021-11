Al Multisala Verdi di Vittorio Veneto il Festival internazionale di documentari di registi emergenti

“Vittorio Veneto avrà il suo boutique festival, sarà l’unico in Italia a presentare solo film in anteprima nazionale. Una scommessa coraggiosa fatta da Piattaforma Lago, l’amministrazione vittoriese e il Multisala Verdi”.

30_____70 DOC FEST avrà luogo dal 19 al 21 novembre 2021, e rappresenta un unicum in Italia e in Europa: un festival di documentari internazionali dedicato ai mediometraggi (dai 30 ai 70 minuti), di autori under 35 alla loro opera prima e che presentano il film per la prima volta in Italia. Il festival è stato ideato e organizzato dal team di Piattaforma Lago e Fondazione Francesco Fabbri e reso possibile grazie al patrocinio e al supporto della Regione del Veneto e del Comune di Vittorio Veneto – che ha immediatamente capito il potenziale del progetto.

È stato svelato oggi, 11 novembre alle ore 11, durante la conferenza stampa di presentazione svoltasi al Cinema Verdi alla presenza degli organizzatori e delle autorità, il programma del festival. In quell’occasione chi ha assistito alla conferenza stampa in presenza, ha potuto assistere alla proiezione di alcune sequenze in anteprima dell’attesissimo film “Taking back the legislature”. Un’opera incredibile che racconta l’occupazione del parlamento di Hong Kong avvenuta nel 2019, film firmato da un collettivo di registi che hanno deciso di rimanere anonimi per tutelare la loro incolumità. Commenta Antonella Uliana, assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto: L’amministrazione di Vittorio Veneto ha immediatamente creduto in questo progetto, un progetto nuovo di qualità. Dopo una prima edizione online, finalmente, con gioia, il festival arriva al cinema, qui a Vittorio Veneto. Un momento di riflessione in grado di affrontare tematiche che riguardano il contemporaneo, stimoli che saranno in grado di dialogare sia con il pubblico degli adulti ma anche con un pubblico di giovani delle scuole superiori – con la volontà quindi di avvicinare i giovani al linguaggio filmico e a film di registi under 35. Questo a conferma della grande attenzione dell’amministrazione comunale al mondo dei giovani.

Commenta Viviana Carlet, direttrice e fondatrice del festival con Carlo Migotto e Alessandro Del Re: Questa edizione del festival è una scommessa per noi e per la città di Vittorio Veneto, ma anche la risposta ad un’urgenza, quella di continuare a progettare e guardare al cinema come ad un atto di condivisione culturale collettiva fondamentale.

Commenta Carlo Migotto, direttore e fondatore del festival: Un boutique festival, l’unico in Italia, dedicato a registi under 35 che presenteranno per la prima volta in Italia i loro film. L’obiettivo del festival che lanciamo oggi è quello di trasformare Vittorio Veneto (e il Multisala Verdi) nell’approdo italiano per questi film di grandissima qualità, che verranno proiettati in sala sempre in anteprima.

Commenta Gianantonio Furlan, gestore del Multisala Verdi: Sono felice di poter condividere con il team di Piattaforma Lago questa sfida e di poter ospitare qui un’iniziativa così importante pensata dai giovani e dedicata ai giovani – a maggior ragione trattandosi di film documentari che, purtroppo, molto spesso non riesco a trovare il giusto spazio nella programmazione.

Il festival in pillole

3 giorni di festival

9 film internazionali

7 film in concorso

2 fuori concorso

7 anteprime nazionali

5 registe

4 registi

8 paesi del mondo

Ecco svelati tutti i dettagli dei film in concorso.

A comporre questa seconda edizione del festival saranno 7 film tra i 30 e i 70 minuti in anteprima nazionale. Si partirà con Faraway My Shadow Wandered da Singapore che ci immergerà nella natura e nella religione locale con la grazia di un racconto di Murakami. La serata d’apertura continuerà con Taking Back the Legislature, film evento che racconta l’occupazione del parlamento di Hong Kong del 2019, firmato da un collettivo di registi che hanno deciso di rimanere anonimi per tutelare la loro incolumità. La seconda giornata si aprirà con Terre Emerse, l’indagine di Caterina Erica Shanta, giurato del festival, sul rapporto tra territorio locale, il fiume Livenza, e i cambiamenti climatici: un film importante per ragionare sul modo che l’uomo ha scelto per abitare la terra. Il concorso proseguirà con A Man and a Camera dell’olandese Guido Hendrikx, un film che attraverso un esperimento riflette sul documentario e sulla natura umana davanti all’imprevedibile e continuerà con Freizeit or: the Opposite of Doing Nothing di Caroline Pitzen che ha ritrattato l discussione, le aspettative e le paure dei giovani di Berlino. La seconda giornata si concluderà con lo scioccante The Last Knights of the Right Side che osserva i movimenti di estrema destra in Polonia.

La domenica di 30_____70 DOC FEST si aprirà con il pluripremiato Considering the Ends della belga Elsa Maury, una presa di coscienza sull’allevamento e sull’etica dell’uccidere un animale e continuerà con l’ultimo film in concorso, One Image, Two Acts dell’iraniana Sanaz Sohrabi, che esplorando gli archivi fotografici della British Petroluem Company analizzerà sia come il monopolio dell’estrazione di petrolio ha cambiato la situazione politica dell’Iran sia di come il cinema postcoloniale abbia tentato di riappropriarsi dell’immagine del petrolio.

Come film di chiusura del festival verrà presentata One More Jump di Emanuele Gerosa, distribuito da Fandango, presentato nei festival di tutto il mondo, in cui seguiremo la storia di due giovani palestinesi, membri del Gaza Parkour Team: un film sui sogni e le speranze di due giovani atleti.

La giuria:

Una giuria di giovani talenti del cinema e delle arti visive del Triveneto giudicheranno i film in concorso.

Caterina Erica Shanta, classe 1986, nata in Germania e residente a Pordenone, è una regista e artista visiva friulana

Filippo Foscarini, classe 1990 di Vicenza, è un documentarista formatosi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. Africa Bianca, co-diretto insieme a Marta Violante, ha vinto il Premio Regione del Veneto a Lago Film Fest 2021 e il suo ultimo film, Tardo Agosto, co-diretto con Federico Cammarata, ha vinto il Primo Premio Green Years al prestigioso DocLisboa 2021.

Emanuele Gerosa, classe 1975 di Rovereto, è un regista trentino autore di vari documentari dal 2008 a oggi, il cui ultimo film, One More Jump, è tra i documentari italiani più premiati al mondo negli ultimi anni ed è stato recentemente distribuito in Francia.

L’appuntamento è quindi per il 19 novembre alle 19 per l’apertura ufficiale al Cinema Verdi del festival e poi fino a domenica 21 novembre alle ore 21 per la cerimonia di premiazione.

Maggiori informazioni e programma completo sul sito 3070docfest.com