Ancora un morto ammazzato a Napoli: si spara a Miano, ucciso 39enne del posto

Ancora una morte violenta a Napoli. Nelle ultime 48 ore si sono contati due agguati: uno mortale a Fuorigrotta, dove è stato ucciso un 30enne, ed un altro a Ponticelli dove un 54enne è uscito vivo per miracolo. L’ennesimo agguato si è consumato a via Janfolla, nel quartiere di Miano, dove un 38enne è stato ucciso a colpi di pistola in un circolo ricreativo.

Si tratta di Giuseppe Tipaldi contro il quale, secondo la ricostruzione, i killer avrebbero esploso diversi colpi di pistola dopo aver fatto irruzione nel locale verso le 2:30. Per il 38enne non c’è stato nulla da fare. La Squadra Mobile della Questura di Napoli è intervenuta sul posto, effettuando tutto i rilievi del caso.

Una recrudescenza criminale che fa davvero preoccupare. Tanti, troppo i morti ammazzati nelle ultime settimane che lascia sottendere una guerra di camorra strisciante che ormai sta esplodendo in tutta la sua gravità.