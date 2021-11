Auto sbanda sull’autostrada A18: traffico in tilt, Polstrada sul posto

Momenti di paura poco dopo le 8 di questa mattina sull’autostrada A18 Messina-Catania poco prima dello svincolo per Acireale, in direzione del capoluogo etneo, per un incidente.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’auto ha perso il controllo ed è sbandato. Si è trattato quindi di un sinistro autonomo.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale di Catania, che stanno ancora operando per accertare la dinamica e per capire bene se lo sbandamento sia stato causato dall’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa della Polizia Stradale di Catania, il sinistro non ha comunque causato feriti, ma soltanto un inevitabile rallentamento della circolazione.

Immagine di repertorio