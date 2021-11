Caccia, la Lipu Catania contro Scilla: “L’assessore ha violato la sentenza del Tar”

La Lipu Catania non ci sta e invia una nota in redazione sul nuovo calendario di caccia deciso dall’assessore Scilla. Leggi CACCIA, MODIFICATO IN SICILIA IL CALENDARIO VENATORIO. SCILLA: “VIETATO CACCIARE NELLE AREE INCENDIATE”

“La sentenza del Tar – precisa l’ing. Giuseppe Rannisi delegato Lipu Catania – non limita la caccia alla Tortora bensì la vieta, mentre limita la caccia alla Beccaccia al 31 dicembre. L’assessore Scilla, quindi, non si è attenuto alla sentenza del Tar in quanto consente la caccia alla Beccaccia nei giorni 2, 8, 9 di gennaio. Relativamente all’apertura della caccia, essa viene riaperta malgrado i problemi che ha avuto la fauna a seguito dei numerosi e vasti incendi ed oggi a causa delle alluvioni, che hanno creato grossissime perdite e difficoltà alle residue popolazioni degli animali selvatici cacciabili e non. E ciò in completo dispregio di qualsiasi logica di tutela della fauna e del principio di precauzione indicato dall’UE a cui fa riferimento il Tar”.

Immagine di repertorio