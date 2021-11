Covid: Dieci agenti Polizia Locale Milano contagiati dopo una cena

Dodici agenti della Polizia Locale di Milano sono positivi al Covid dopo aver partecipato a una cena per festeggiare il pensionamento di un collega. Secondo Il Giorno, i vigili, tutti vaccinati, non sono in condizioni gravi, ma si trovano in isolamento; i loro uffici e i mezzi di servizio sono stati sanificati Gli invitati alla cena, che si sarebbe trasformata in focolaio, appartengono al Comando Decentrato 1: dieci in servizio nella sede di piazza Beccaria, due in piazza XXV Aprile. Le due sedi, che si trovano nel centro di Milano, sono state sanificate.