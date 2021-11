Infortunio Immobile: Lotito contro la Nazionale Azzurra

L’attaccante salterà le sfide in azzurro e la Juventus in campionato, il suo infortunio fa discutere e ha sollevato notevoli polemiche

Da una parte Claudio Lotito, dall’altra lo staff dei medici dell’Italia.

“Immobile al termine della partita con la Salernitava stava bene e infatti ha fatto tutti i 90 minuti, se fosse stato male prima, non sarebbe partito”: queste le parole con cui il patron della Lazio ha punzecchiato lo staff medico della nazionale, anche se apertamente precisa di “non voler puntare il dito contro nessuno”, ma di riportare solo “la cronaca dei fatti”.

E’ stato subito botta e risposta, in conferenza stampa infatti il professor Ferretti, responsabile dell’area medica nazionale, lì presente insieme ai difensori Mancini e Bonucci ha fatto presente che Immobile si era presentato in ritiro con un fastidio al polpaccio rimediato già contro la Salernitana. Ha ulteriormente spiegato che il bomber biancoceleste è stato subito sottoposto a una risonanza che ha evidenziato una sofferenza del soleo. Questa è stata la diagnosi che ha decretato l’esclusione di Ciro dai prossimi impegni in Nazionale.

Ferretti inoltre, seppur in maniera velata, sembra rispondere alla provocazione di Lotito: “Il fatto che non fossimo stati informati del problema di Immobile può succedere nella concitazione del post-gara, ma questo non ha minimamente inciso sui nostri comportamenti”. Sarebbe dunque la Lazio a non aver avvisato per tempo gli Azzurri della reale condizione di Immobile.

Oltre alle sfide azzurre per il bomber della Lazio è in dubbio anche la partita contro la Juventus in programma per il 20 Novembre, si teme un versamento nel polpaccio sinistro che verrà esaminato domani 13 Novembre presso la clinica Paideia.